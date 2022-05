No, non ho mai detto che lo sbarco sulla luna è un fake (Di domenica 22 maggio 2022) No, non ho mai detto che lo sbarco sulla luna è tutto un fake messo in giro dagli americani per superare i russi nella corsa allo Spazio. No non ho “ammesso tutto quello che molti sapevano già” né che l’epopea di Neil Armstrong sia stata nient’altro che “un set cinematografico” messo su “nel deserto dell’Arizona” per mettere in scena l’allunaggio del 1969. O meglio, l’ho detto. Ma ero ovviamente ironico, sarcastico, prendevo in giro “rettiliani” e complottisti. Ma evidentemente in giro per il mondo, o per il web, c’è qualche cretino che si diverte a fare un po’ di taglia e cuci. Vi spiego un po’ come sono andate le cose. Ieri, durante la nostra Zuppa di Porro, un utente LinkedIn mi scrive che la colpa delle presunte sciocchezze che direi durante la rassegna stampa ... Leggi su nicolaporro (Di domenica 22 maggio 2022) No, non ho maiche loè tutto unmesso in giro dagli americani per superare i russi nella corsa allo Spazio. No non ho “ammesso tutto quello che molti sapevano già” né che l’epopea di Neil Armstrong sia stata nient’altro che “un set cinematografico” messo su “nel deserto dell’Arizona” per mettere in scena l’alggio del 1969. O meglio, l’ho. Ma ero ovviamente ironico, sarcastico, prendevo in giro “rettiliani” e complottisti. Ma evidentemente in giro per il mondo, o per il web, c’è qualche cretino che si diverte a fare un po’ di taglia e cuci. Vi spiego un po’ come sono andate le cose. Ieri, durante la nostra Zuppa di Porro, un utente LinkedIn mi scrive che la colpa delle presunte sciocchezze che direi durante la rassegna stampa ...

