Nidi estivi | petizione delle mamme per i 110 bambini esclusi L' assessore | ' Posti già aumentati | nessuna modifica'

(Di domenica 22 maggio 2022) PESARO - Sono 110 i bimbi fuori dai, via alla raccolte firme. Ma il Comune si difende e replica all'opposizione. 'Abbiamo aumentato asili e contributi per 100mila euro', dice l'...

primocom_ : ?? I consiglieri comunali GIULIA MARCHIONNI e Dario Andreolli: 'Centinaia di famiglie pesaresi escluse da nidi e cen… - insieme_marche : RT @viverepesaro: Marchionni, Andreolli: 'Centri estivi, più di 100 famiglie escluse, occorre aumentare il numero di nidi estivi' https://t… - viverepesaro : Marchionni, Andreolli: 'Centri estivi, più di 100 famiglie escluse, occorre aumentare il numero di nidi estivi'… - zazoomblog : Opposizione allattacco: Nidi estivi un flop con 110 bambini esclusi dalla graduatoria - #Opposizione #allattacco:… - pu24it : Andreolli e Marchionni: “Sui nidi estivi la molta pubblicità non cancella i tanti disagi. In futuro vanno riviste l… -

PESARO - Sono 110 i bimbi fuori dai, via alla raccolte firme delle mamme. Ma il Comune si difende e replica all'opposizione. 'Abbiamo aumentato asili e contributi per 100mila euro', dice l'assessore Camilla Murgia. Il sasso ...PESARO - L'uscita degli esiti delle graduatorie del Comune per il servizio del nido estivo ieri ha raggelato decine e decine di famiglie pesaresi che sono rimaste fuori. 'Oltre 100 famiglie sono state ...PESARO - Sono 110 i bimbi fuori dai nidi estivi, via alla raccolte firme delle mamme. Ma il Comune si difende e replica all’opposizione. «Abbiamo aumentato asili e contributi ...2' di lettura 22/05/2022 - «Un nido in più capace di ospitare 50 bimbi, 100mila euro di contributi “straordinari” per le famiglie, una strategia integrata che permette di dare risposte puntuali senza ...