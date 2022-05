Nicola: “Tre mesi di un’intensità impressionante, meritavamo tutto questo” (Di domenica 22 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Emozionato e stremato. Davide Nicola non ha più un filo di energia al termine della straordinaria cavalcata portata a termine stasera insieme alla sua Salernitana. Le parole del tecnico dopo il raggiungimento dell’obiettivo salvezza: Difficoltà – “E’ stata un’ultima partita difficile sia per noi che per il Cagliari. Non era facile giocare una partita del genere, abbiamo cercato di stare calmi ma non era semplice perché tutto quello che abbiamo fatto ci è costato fatica e sudore. Sono contento di essermi salvato perché questa gente meritava un momento così” Concentrazione – “Noi possiamo concentrarci solo sul nostro lavoro e non è venuta la partita che desideravamo. Almeno un gol sarebbe stato bellissimo farlo, ma devo dire che non era per niente semplice gestire tutte queste emozioni” Capolavoro – ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 22 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Emozionato e stremato. Davidenon ha più un filo di energia al termine della straordinaria cavalcata portata a termine stasera insieme alla sua Salernitana. Le parole del tecnico dopo il raggiungimento dell’obiettivo salvezza: Difficoltà – “E’ stata un’ultima partita difficile sia per noi che per il Cagliari. Non era facile giocare una partita del genere, abbiamo cercato di stare calmi ma non era semplice perchéquello che abbiamo fatto ci è costato fatica e sudore. Sono contento di essermi salvato perché questa gente meritava un momento così” Concentrazione – “Noi possiamo concentrarci solo sul nostro lavoro e non è venuta la partita che desideravamo. Almeno un gol sarebbe stato bellissimo farlo, ma devo dire che non era per niente semplice gestire tutte queste emozioni” Capolavoro – ...

