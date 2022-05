Nella stanza di Virginia: "Scrivo queste pagine senza fermarmi a pensare e trovo diamanti tra i rifiuti" (Di domenica 22 maggio 2022) Per la prima volta i suoi "Diari" arrivano anche in italiano, in versione integrale: ecco una anticipazione dal primo volume, che raccoglie i testi fra il 1915 e il 1919 Leggi su ilgiornale (Di domenica 22 maggio 2022) Per la prima volta i suoi "Diari" arrivano anche in italiano, in versione integrale: ecco una anticipazione dal primo volume, che raccoglie i testi fra il 1915 e il 1919

Advertising

PietroMazzara : Oltre 70k persone nella stanza d’attesa di VivaTicket per provare a prendere i biglietti di #SassuoloMilan ?????? - AlbertoBagnai : Qui c’è tutto il #famoerpartitismo! Poverini che non riescono a radunare in una stanza virtuale 200 persone dai div… - puffoblu93 : Vieni a chattare nella stanza LIVE di Z?¥ ?Ø ICY???? e guadagna bonus! I nuovi utenti inseriscono il mio codice di i… - puffoblu93 : Vieni a chattare nella stanza LIVE di Zo e guadagna bonus! I nuovi utenti inseriscono il mio codice di invito 17190… - puffoblu93 : Vieni a chattare nella stanza LIVE di ??????????????? e guadagna bonus! I nuovi utenti inseriscono il mio codice di… -