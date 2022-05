Napolitano operato | come sta il Presidente emerito

(Di domenica 22 maggio 2022) Sono stazionare le condizioni di salute deldella Repubblica, Giorgio. L’ex capo dello Stato, 96 anni, ha subito un delicato intervento all’addome nei giorni scorsi. “Ha tempra e coraggio da vendere“, ha spiegato Giuseppe Maria Ettorre, specialista in Chirurgia oncologica e in trapianti di fegato al San Camillo-Spallanzani di Roma. Ettorre ha seguito l’intervento chirurgico su Giorgioassieme alla sua squadra. L’operazione è durata due ore ed era tesa alla risoluzione di problemi di natura intestinale. Il bollettino medico indica che l’exè adesso vigile ma resta ricoverato in terapia intensiva. “Scioglieremo la prognosi quando il paziente sarà fuori da ogni rischio legato sia all’intervento che all’anestesia“, ha specificato Ettorre. Da tempo si ...

