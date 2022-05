Napoli, Spalletti: “Complimenti al gruppo, i ragazzi hanno sempre lavorato con serietà” (Di domenica 22 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“Complimenti ai miei ragazzi, ho un gruppo che ha sempre lavorato con impegno e professionalità“. Luciano Spalletti ha commenta così ai microfoni di Dazn il post gara contro lo Spezia. “Oggi abbiamo onorato l’ultimo match – continua l’allenatore – dimostrando quanto i miei calciatori siano sempre stati attaccati alla maglia, soprattutto quelli che hanno giocato meno. Si sono fatti trovare pronti all’appuntamento con tantissima serietà. Adesso ci godiamo questa qualificazione in Champions e cominciamo a lavorare per la prossima stagione. La Società è già all’opera per programmare il futuro e cercheremo di inserirci in tutte le possibili opportunità di mercato. Non potremo subito mettere a posto tutto in ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 22 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“ai miei, ho unche hacon impegno e professionalità“. Lucianoha commenta così ai microfoni di Dazn il post gara contro lo Spezia. “Oggi abbiamo onorato l’ultimo match – continua l’allenatore – dimostrando quanto i miei calciatori sianostati attaccati alla maglia, soprattutto quelli chegiocato meno. Si sono fatti trovare pronti all’appuntamento con tantissima. Adesso ci godiamo questa qualificazione in Champions e cominciamo a lavorare per la prossima stagione. La Società è già all’opera per programmare il futuro e cercheremo di inserirci in tutte le possibili opportunità di mercato. Non potremo subito mettere a posto tutto in ...

