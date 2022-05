Napoli | Spalletti | “Calciomercato bisogna farsi trovare pronti Società a lavoro Ho chiesto una cosa ad Insigne”

(Di domenica 22 maggio 2022) Lucianoha parlato ai microfoni di Dazn al termine della sfida Spezia-terminata col risultato di 0-3. “Fa piacere il risultato che è maturato, perché abbiamo fatto tre gol bellissimi, ma anche perché fino alla fine ci siamo allenati benissimo. Abbiamo visto che tutti ci tengono a dare il massimo quando vengono chiamati in causa. Abbiamo potuto far giocare anche Marfella e questo mi fa piacere, perché ha fatto un intervento da portiere top. Il fatto che tutti fi faccianofa piacere ad un allenatore” ha detto. Sugli scontri di Spezia-ha detto: “Sono cose che fanno male al calcio. Negli stadi ci sono tanti bambini e famiglie e questo lo allontanano dal calcio. C’è da dire che una volta che siamo intervenuti, i ...

La partita - dominata dagli azzurri di Spalletti, che già nel primo tempo si portano sul 3 - 0 con le reti di Politano, Zielinski e Demme. Il Napoli di Luciano Spalletti chiude terzo in campionato a +9 sulla Juventus andando a vincere per 3 - 0 sul campo di uno Spezia già salvo.