Napoli | le pagelle di CM | Ghoulam | una fascia piena di ricordi

(Di domenica 22 maggio 2022) Spezia-0-3 Meret sv: mai in pericolo. (35’ st Marfella 6,5: un unico intervento reattivo che gli permette di tenere la porta in...

Advertising

Torrechannelit : Spezia – Napoli 0-3, le pagelle: Politano vivace, si rivede Zielinski. Ottimo Demme - 17su24 : Lozano non è più l’unico così veloce da correre insieme o poco indietro ad Osimhen perché ora c’è anche KravaKaka’… - ViViCentro : Ecco le pagelle di Spezia – Napoli (0 – 3) #Seriea #Spezia #sscnapoli - fattidinapoli : Spezia-Napoli: 0-3. Le pagelle di Giovanni Spinazzola - - infoitsport : Spezia Napoli pagelle: vittoria di fine stagione per gli azzurri -

La cronaca di Spezia -Spezia -: i partenopei dominano il primo tempo I partenopei vanno in vantaggio già dopo quattro minuti con Politano , che conclude con un sinistro vincente un'...Si vede un po' di più nella ripresaMaggiore 5.5 - Ilcolleziona possesso palla e non riesce a far giocare lo Spezia. Nella ripresa va di orgoglio (73 Nguiamba sv)Kiwior 5.5 - Non la gara ...SPEZIA-NAPOLI 0-3 4’ Politano, 25’ Zielinski, 36’ Demme Con la salvezza già acquisita, lo Spezia riceve il Napoli senza più pressioni. Anche nell’ultima uscita stagionale, Thiago Motta affida le chiav ...Il Napoli ha chiuso con una vittoria 3-0 in casa dello Spezia - già salvo - questa Serie A. Al Picco gli azzurri di Spalletti hanno celebrato il terzo posto segnando tutte le reti nel primo tempo. Sfi ...