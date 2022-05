Napoli, Giuntoli: “Per il futuro ci sarà una squadra competitiva. Giusto dare la fascia a Ghoulam” (Di domenica 22 maggio 2022) Napoli Giuntoli – Cristiano Giuntoli, ds del Napoli, ha parlato ai microfoni di Dazn prima della partita contro lo Spezia. “Oggi vogliamo divertirci ma anche conquistare i tre punti, perché vincere aiuta a vincere e vogliamo regalare una gioia ai tifosi. Giusto dare la fascia a Ghoulam, quasi mi commuovo a pensare ai 7 anni passati insieme. futuro? Ci sarà una squadra competitiva. Dobbiamo fare tanti incontri con i ragazzi e i loro procuratori e poi decideremo il da farsi” Queste dunque le parole del ds del Napoli, Cristiano Giuntoli. Il direttore si è soffermato anche sull’addio di Faouzi Ghoulam, che dopo 7 anni in maglia azzurra, ... Leggi su seriea24 (Di domenica 22 maggio 2022)– Cristiano, ds del, ha parlato ai microfoni di Dazn prima della partita contro lo Spezia. “Oggi vogliamo divertirci ma anche conquistare i tre punti, perché vincere aiuta a vincere e vogliamo regalare una gioia ai tifosi.la, quasi mi commuovo a pensare ai 7 anni passati insieme.? Ciuna. Dobbiamo fare tanti incontri con i ragazzi e i loro procuratori e poi decideremo il da farsi” Queste dunque le parole del ds del, Cristiano. Il direttore si è soffermato anche sull’addio di Faouzi, che dopo 7 anni in maglia azzurra, ...

