Napoli, Giuntoli: “Koulibaly e Mertens? Vedremo gli agenti” (Di domenica 22 maggio 2022) Prima di Spezia-Napoli, ai microfoni di Dazn è intervenuto Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli. Queste le sue parole: SU SPEZIA Napoli “Oggi vogliamo fare risultato perché vincere aiuta a vincere e a costruire una mentalità. Onoriamo i tifosi e il campionato”. Ci si concentra di più sul calciomercato e sulle prossime mosse in uscita. Giuntoli SULLA FASCIA DI CAPITANO A GHOULAM “Lui è qui da 7 anni e mi commuovo per tutti i momenti passati insieme. La fascia di capitano è un ringraziamento e gli auguro il meglio per la sua carriera”. Argomenti che scottano sono quelli relativi a Kalidou Koulibaly e Dries Mertens, Giuntoli li affronta senza timore: “Rivoluzione? Avremo una squadra competitiva come negli ultimi anni. Ma tutto ... Leggi su terzotemponapoli (Di domenica 22 maggio 2022) Prima di Spezia-, ai microfoni di Dazn è intervenuto Cristiano, direttore sportivo del. Queste le sue parole: SU SPEZIA“Oggi vogliamo fare risultato perché vincere aiuta a vincere e a costruire una mentalità. Onoriamo i tifosi e il campionato”. Ci si concentra di più sul calciomercato e sulle prossime mosse in uscita.SULLA FASCIA DI CAPITANO A GHOULAM “Lui è qui da 7 anni e mi commuovo per tutti i momenti passati insieme. La fascia di capitano è un ringraziamento e gli auguro il meglio per la sua carriera”. Argomenti che scottano sono quelli relativi a Kalidoue Driesli affronta senza timore: “Rivoluzione? Avremo una squadra competitiva come negli ultimi anni. Ma tutto ...

Advertising

ParliamoDiNews : Giuntoli tranquillizza i tifosi del Napoli sul mercato: `Saremo competitivi come sempre` #giuntoli #tranquillizza… - zazoomblog : Giuntoli tranquillizza i tifosi del Napoli sul mercato: “Saremo competitivi come sempre” - #Giuntoli… - anteprima24 : ** #Giuntoli tranquillizza i tifosi del ##Napoli sul #Mercato: 'Saremo competitivi come sempre' **… - salvione : Giuntoli: “Commosso per Ghoulam. Koulibaly e Mertens? Vedremo gli agenti” - zazoomblog : Giuntoli ufficializza un altro addio: lascia il Napoli dopo la partita con lo Spezia - #Giuntoli #ufficializza… -