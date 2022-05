Naomi Campbell testimonial della campagna di Pat McGrath

Leggi su velvetmag

(Di domenica 22 maggio 2022)e Patsono amiche da tantissimo tempo e hanno reso omaggio alla loro amicizia con una nuovabeauty. La top model è lanuovadedicata al Divine Skin: Rose 001 The Essence Ogni volta checondivide i suoi segreti di bellezza, i beauty addicted sanno perfettamente di dover prendere nota perché ogni suggerimento è prezioso. Iconica top model sin dagli Anni ’90, ha reso omaggio alla sua amicizia di lunga data con Patdiventandosua ultimadi bellezza. Pat. Crediti: InstagramLa moha svelato che il suo prodotto must have ...