Musso | «I tifosi e la città di Bergamo meritano l’Europa» – FOTO

Leggi su calcionews24

(Di domenica 22 maggio 2022): «Ie ladi». Le parole del portiere dell’Atalanta Le parole sui social di Juandopo l’esclusione dell’Atalanta dal. Ecco le sue parole: «Ie ladie anche ieri l’hanno dimostrato. Dispiace moltissimo non aver raggiunto l’obiettivo ma l’anno prossimo torneremo più determinati e ambiziosi per portare l’Atalanta il più in alto possibile» Ie ladie anche ieri l’hanno dimostrato. Dispiace moltissimo non aver raggiunto l’obiettivo ma l’anno ...