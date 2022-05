Muore a 83 anni Giorgio Vitali, ex direttore sportivo dell’Atalanta di Evair e Caniggia (Di domenica 22 maggio 2022) Chissà se ha preferito andarsene perché forse non avrebbe retto alle emozioni, nello stesso giorno, delle sfide decisive per il suo Milan e il suo Monza (da grande amico di Braida). Ma Giorgio Vitali, morto a 83 anni, è stato anche direttore sportivo dell’Atalanta dal 1989 al 1994. Praticamente, la prima Atalanta di Percassi, quella di Stromberg, di “Evair e Caniggia, due attaccanti fortissimi, una coppia di bomber come raramente se ne sono viste. Però l’Atalanta ha trovato Zapata e con lui Muriel, bella coppia anche questa”, ci diceva in un’intervista di qualche anno fa. E prevedeva: “Penso che l’Atalanta andrà avanti, anche se il suo vero trascinatore è un altro…”. E Vitali, grande amico di Arrigo Sacchi, si riferiva in questo caso a ... Leggi su bergamonews (Di domenica 22 maggio 2022) Chissà se ha preferito andarsene perché forse non avrebbe retto alle emozioni, nello stesso giorno, delle sfide decisive per il suo Milan e il suo Monza (da grande amico di Braida). Ma, morto a 83, è stato anchedal 1989 al 1994. Praticamente, la prima Atalanta di Percassi, quella di Stromberg, di “, due attaccanti fortissimi, una coppia di bomber come raramente se ne sono viste. Però l’Atalanta ha trovato Zapata e con lui Muriel, bella coppia anche questa”, ci diceva in un’intervista di qualche anno fa. E prevedeva: “Penso che l’Atalanta andrà avanti, anche se il suo vero trascinatore è un altro…”. E, grande amico di Arrigo Sacchi, si riferiva in questo caso a ...

