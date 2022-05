Moviola Spezia Napoli | l’episodio chiave del match

(Di domenica 22 maggio 2022)arbitraledelvalido per la 38ª giornata di Serie A 2021/22:delladeltra, valido per la 38ª giornata della Serie A 2021/22. Dirige la sfida l’arbitro Marchetti.DELIn aggiornamento RISULTATI E CLASSIFICA SERIE A L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

infoitsport : Spezia Napoli Live: sintesi, tabellino, moviola e cronaca del match - zazoomblog : Spezia Napoli LIVE: sintesi tabellino moviola e cronaca del match - #Spezia #Napoli #LIVE: #sintesi - infoitsport : La moviola di Udinese-Spezia 2-3 | Udinese Blog - infoitsport : Udinese Spezia LIVE: sintesi, tabellino, moviola e cronaca del match - infoitsport : Moviola Udinese Spezia: l’episodio chiave del match -

Calcio News 24

ASCOLTA Allo stadio Picco, il match valido per la 38ª giornata di Serie A 2021/2022 trae Napoli: sintesi, tabellino, risultato,e cronaca live Allo stadio Picco,e Napoli si affrontano nel match valido per la 38ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA SintesiNapoli 0 - 0 ...In apertura, linea a Laper l'anticipo di Serie A delle 12.30,- Napoli (cronaca di ... Al termine delle partite, fino alla chiusura alle 23.30, lae il commento di Filippo Grassia. Spezia Napoli Live: sintesi, tabellino, moviola e cronaca del match ASCOLTA Allo stadio Picco, il match valido per la 38ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Spezia e Napoli: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio Picco, Spezia e Napoli si aff ...A disposizione: Zovko, Bourabia, Sala, Kovalenko, Podgoreanu, Ferrer, Antiste, Salcedo, Sher, Nguiamba, Strelec, Bertola. Allenatore: Thiago Motta Sono da poco state rese note le formazioni ufficiali ...