Moto impazzita travolge pedoni | morto 19enne e il motociclista

(Di domenica 22 maggio 2022) Doveva essere un sabato tranquillo invece si è trasformato in un incubo. Un ragazzino di 19 anni e unciclista di 54 anni che lo ha investito sono morti in un incidente accaduto ieri sera a Cassago Brianza, provincia di Lecco. La dinamica dell’incidente Secondo una prima ricostruzione, l’uomo percorreva una delle strade principali del L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Meno grave l'altro 21enne che è stato sfiorato dallaed ora ricoverato per una ferita alla gamba.Un ragazzo di 19 anni e un motociclista di 54 che lo ha investito sono morti nella notte. L'incidente è successo sabato sera a Cassago Brianza. Il 19enne era seduto su un muretto a bordo strada ... Cassago, investito da una Harley impazzita: morti un 19enne e il motociclista Un ragazzo di 19 anni e un motociclista di 54 che lo ha investito sono morti nella notte. CONTINUA A LEGGERE L’ARTICOLO L’incidente è successo sabato sera a Cassago Brianza. Il 19enne era seduto su un ...Il 19enne era seduto su un muretto a bordo strada insieme ad un amico dii 21 anni lungo la via Nazaria Sauro, la principale del paese, che il 54enne stava percorrendo in sella alla sua Harley Davidson ...