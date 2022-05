Moto fuori controllo contro pedoni: morte due persone (Di domenica 22 maggio 2022) L'incidente nella notte a Lecco. Le vittime sono un ragazzo di 19 anni e il 54enne che guidava la Moto. Un altro ragazzo è rimasto ferito Leggi su ilgiornale (Di domenica 22 maggio 2022) L'incidente nella notte a Lecco. Le vittime sono un ragazzo di 19 anni e il 54enne che guidava la. Un altro ragazzo è rimasto ferito

Advertising

infoitinterno : Perde il controllo della moto e finisce fuori strada, morto un 18enne - spartacvs : @baciocristallo Dai che se sei la ragazza della foto ci sarà la fila per invitarti fuori! Vai a fare un giro in mot… - Claudio29273882 : @poliziadistato Ragazzi è passato un pazzo con una moto fuori strada in velocità che sente me, questo è uno di loro… - Bradipo639 : @Stone_ColdCrazy @dopoilpunto Io oggi ho fatto 300km in moto, poi sono andato al party del pub, e ora sono fuori a cena. Pippe che siete ?? - zazoomblog : Ancona moto finisce fuori strada: morto un 18enne - #Ancona #finisce #fuori #strada: -