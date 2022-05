Mondiale Rally - Portogallo, è fuga mondiale per Kalle Rovanperä (Di domenica 22 maggio 2022) Toyota Gazoo Racing festeggia la doppietta al Rally del Portogallo, quarta prova del mondiale 2022. Kalle Rovanperä ha conquistato la sua terza vittoria stagionale, lasciandosi alle spalle la Yaris del compagno di squadra Evans e la Hyundai dello spagnolo Dani Sordo. Terz successo consecutivo. Kalle Rovanperä ha inseguito Elfyn Evans per i primi due giorni di gara, per poi dare tutto nelle fasi finali e conquistare una vittoria che lo conferma come protagonista principale di questo campionato. Dopo aver vinto sulla neve e sul ghiaccio svedese e sull'asfalto croato, adesso il ventunenne finlandese si è imposto anche sullo sterrato. Pur non correndo come favorito, Kalle ha spazzato via ogni dubbio e la ciliegina sulla torta è stata la ... Leggi su quattroruote (Di domenica 22 maggio 2022) Toyota Gazoo Racing festeggia la doppietta aldel, quarta prova del2022.ha conquistato la sua terza vittoria stagionale, lasciandosi alle spalle la Yaris del compagno di squadra Evans e la Hyundai dello spagnolo Dani Sordo. Terz successo consecutivo.ha inseguito Elfyn Evans per i primi due giorni di gara, per poi dare tutto nelle fasi finali e conquistare una vittoria che lo conferma come protagonista principale di questo campionato. Dopo aver vinto sulla neve e sul ghiaccio svedese e sull'asfalto croato, adesso il ventunenne finlandese si è imposto anche sullo sterrato. Pur non correndo come favorito,ha spazzato via ogni dubbio e la ciliegina sulla torta è stata la ...

