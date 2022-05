Miriam Leone, il sogno non ha bisogno di veli | “La dea della bellezza” (Di domenica 22 maggio 2022) Oggi 37enne, vincitrice della 69ª edizione del concorso di bellezza Miss Italia nel 2008. Ma negli ultimi anni una grande carriera da attrice La sua carriera è in costante e rapida ascesa. Sta diventando, progressivamente, una delle attrici più apprezzate del panorama italiano. Miriam Leone è ormai una diva. Non deve sorprendere, quindi, che si moltiplichino i profili di fan che celebrano la bella e brava attrice. La foto che vi proponiamo oggi arriva proprio da una di quelle fan page. Miriam Leone (web source)Oggi 37enne, vincitrice della 69ª edizione del concorso di bellezza Miss Italia nel 2008. La corona da reginetta a Salsomaggiore le dà quindi una notorietà enorme. Che Miriam Leone, però, sa meritarsi giorno dopo ... Leggi su newstv (Di domenica 22 maggio 2022) Oggi 37enne, vincitrice69ª edizione del concorso diMiss Italia nel 2008. Ma negli ultimi anni una grande carriera da attrice La sua carriera è in costante e rapida ascesa. Sta diventando, progressivamente, una delle attrici più apprezzate del panorama italiano.è ormai una diva. Non deve sorprendere, quindi, che si moltiplichino i profili di fan che celebrano la bella e brava attrice. La foto che vi proponiamo oggi arriva proprio da una di quelle fan page.(web source)Oggi 37enne, vincitrice69ª edizione del concorso diMiss Italia nel 2008. La corona da reginetta a Salsomaggiore le dà quindi una notorietà enorme. Che, però, sa meritarsi giorno dopo ...

Advertising

simonelv13 : @Larabrusi Oh..a me non esalta! Non dico che sia brutta ma ci sono centinaia di son e più belle! Se consideriamo el… - CosenzaChannel : 'Diabolik', le riprese del film con Miriam Leone e Valerio Mastandrea anche a Praia a Mare e Palmi · Cosenza Channe… - MandronePeppe : Film molto molto carino Stefano Accorsi e Miriam Leone bravissimi - MaresaBellucci : RT @Montecitorio: Martedì #24maggio appuntamento in Sala della Regina con l'evento 'Barriere culturali e architettoniche. Abbatterle con un… - jaimelsnnister : Avere i capelli naturali scuri ma farseli biondi andando avanti a meches significa che un giorno hai i capelli di M… -