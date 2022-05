Milano: Sala, 'politica nazionale? Non è il mio tempo, si vedrà' (Di domenica 22 maggio 2022) Milano, 22 mag. (Adnkronos) - "Io cerco sempre di essere genuino e di dire la verità. E' chiaro che la politica mi interessa, questo lo ammetto, ma non è il mio tempo". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, parlando durante la trasmissione In Onda, su La7, a proposito dei 'consigli' arrivati da Matteo Renzi ieri mattina. "Sono stato eletto da nove mesi, quindi credo che in questo momento io debba ai milanesi il fatto di cercare di aiutare Milano in un momento difficile, poi si vedrà. Nella vita non si sa mai". Leggi su iltempo (Di domenica 22 maggio 2022), 22 mag. (Adnkronos) - "Io cerco sempre di essere genuino e di dire la verità. E' chiaro che lami interessa, questo lo ammetto, ma non è il mio". Così il sindaco di, Giuseppe, parlando durante la trasmissione In Onda, su La7, a proposito dei 'consigli' arrivati da Matteo Renzi ieri mattina. "Sono stato eletto da nove mesi, quindi credo che in questo momento io debba ai milanesi il fatto di cercare di aiutarein un momento difficile, poi si. Nella vita non si sa mai".

