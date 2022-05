Milano ospita il primo Festival del Ciclo Mestruale (Di domenica 22 maggio 2022) Si svolgerà dal 17 al 19 giugno 2022, a Milano, in tre location d’eccezione – il Mare Culturale Urbano, il Nuovo Armenia e il Rob de Matt – il primo (in Italia e nel mondo) Festival del Ciclo Mestruale, evento pensato per infrangere uno degli ultimi tabù sul corpo. Benché ancora ai margini del dibattito pubblico, il Ciclo Mestruale riveste un’importanza fondamentale per la salute e la parità di genere. Ancora oggi il 20% delle donne tra i 15 e i 35 anni non ha mai effettuato una visita ginecologica e non sempre patologie come l’endometriosi vengono correttamente diagnosticate e, di conseguenza, curate. Per promuovere una cultura e un dibattito finalmente liberi attorno al Ciclo Mestruale e alle patologie del corpo, il ... Leggi su laprimapagina (Di domenica 22 maggio 2022) Si svolgerà dal 17 al 19 giugno 2022, a, in tre location d’eccezione – il Mare Culturale Urbano, il Nuovo Armenia e il Rob de Matt – il(in Italia e nel mondo)del, evento pensato per infrangere uno degli ultimi tabù sul corpo. Benché ancora ai margini del dibattito pubblico, ilriveste un’importanza fondamentale per la salute e la parità di genere. Ancora oggi il 20% delle donne tra i 15 e i 35 anni non ha mai effettuato una visita ginecologica e non sempre patologie come l’endometriosi vengono correttamente diagnosticate e, di conseguenza, curate. Per promuovere una cultura e un dibattito finalmente liberi attorno ale alle patologie del corpo, il ...

