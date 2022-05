(Di domenica 22 maggio 2022), 22 mag. (Adnkronos) - “Ilnon può più essere una location percome quello di ieri sera che richiamano decine di migliaia di persone. Il Bilancio è assurdo: 210 persone soccorse di cui 6 finite in ospedale. Già alle 18 la piazza era piena e non poteva più accogliere spettatori, ma la continua affluenza di giovani ha provocato". E' quanto dichiara l'assessore alla Sicurezza di Regione Lombardia, Riccardo De, in una nota. "Il sindaco Sala - continua - avrebbe dovuto proporre agli organizzatori di scegliere lo stadio per un evento di questa portata che ben sapevano avrebbe richiamato decine di migliaia di persone! Chi rappresenta l'istituzione ha anche la responsabilità di ben indirizzare gli organizzatori puntando allo svolgimento in sicurezza ...

TV7Benevento : Milano: De Corato, 'basta concerti in Duomo, troppe risse e malori' - - TuttoSuMilano : A #Milano il prestigioso riconoscimento 'Vigna d'Argento', premiati Boldi, Trussardi, Rossello, De Corato e tanti a… - quibresciait : Stazioni e Sicurezza, Regione propone il “protocollo Lecco” - Milano. L’assessore regionale alla Sicurezza, Riccard… - MeleoFernando : RT @ilgiornale: Sui muri di un liceo milanese la scritta oltraggiosa contro Sergio Ramelli. 'Tutti i fasci con una chiave inglese fra i cap… - pola1945 : RT @ilgiornale: Sui muri di un liceo milanese la scritta oltraggiosa contro Sergio Ramelli. 'Tutti i fasci con una chiave inglese fra i cap… -

Il Sannio Quotidiano

- Lecce, Roma e adesso. Dopo sette edizioni salentine e due nella Capitale, ha debuttato per la prima volta nel ...e l'assessore alla Sicurezza della Regione Lombardia Riccardo DE, ...... tra gli altir, del suo presidente Geronimo La Russa, dell'assessore alla Sicurezza della Regione Lombardia Riccardo Dee di quella alla Mobilità del Comune diArianna Censi. I numeri . ... Milano: De Corato, 'basta concerti in Duomo, troppe risse e malori' Milano, 22 mag. “Il Duomo non può più essere una location per concerti come quello di ieri sera che richiamano decine di migliaia di persone. Il Bilancio è assu ...Zona che vai, nuova ciclabile che spunta. Questa volta il Comune annuncia l'avvio ai lavori - dalle settimana prossima - per la realizzazione di una nuova pista in via Primaticcio. Sarà lunga 2,4 chil ...