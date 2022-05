Milano: concerto Radio Italia, oltre 200 persone si sono rivolte al 118, ritracciata minorenne (Di domenica 22 maggio 2022) Milano, 22 mag. (Adnkronos) - sono oltre 210 sono le persone che durante il concerto in piazza Duomo a Milano di Radio Italia in gran parte colte da malore, si sono rivolte al personale sanitario: 6 di queste sono state trasportate negli ospedali cittadini. Lo rende noto la Polizia. Nel corso dell'evento gli agenti hanno accompagnato in Questura 6 cittadini egiziani, tra i 21 e i 39 anni, per l'identificazione e per la valutazione della loro posizione sul territorio nazionale. Verso le ore 22.00, infine la polizia ha rintracciato una giovane 14enne la cui scomparsa era stata denunciata nel pomeriggio dalla madre in provincia di Perugia. La giovane, che è stata accompagnata in Questura ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 22 maggio 2022), 22 mag. (Adnkronos) -210leche durante ilin piazza Duomo adiin gran parte colte da malore, sial personale sanitario: 6 di questestate trasportate negli ospedali cittadini. Lo rende noto la Polizia. Nel corso dell'evento gli agenti hanno accompagnato in Questura 6 cittadini egiziani, tra i 21 e i 39 anni, per l'identificazione e per la valutazione della loro posizione sul territorio nazionale. Verso le ore 22.00, infine la polizia ha rintracciato una giovane 14enne la cui scomparsa era stata denunciata nel pomeriggio dalla madre in provincia di Perugia. La giovane, che è stata accompagnata in Questura ...

