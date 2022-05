Milan, sale l'attesa: le ultime da Reggio Emilia (Di domenica 22 maggio 2022) Oggi alle 18 il Milan a Reggio Emilia si gioca il campionato contro il Sassuolo. Attesi circa 18mila tifosi rossoneri all'interno dello stadio, ma in città saranno molti di più. Le ultime dal nostro ... Leggi su video.gazzetta (Di domenica 22 maggio 2022) Oggi alle 18 ilsi gioca il campionato contro il Sassuolo. Attesi circa 18mila tifosi rossoneri all'interno dello stadio, ma in città saranno molti di più. Ledal nostro ...

Advertising

Gazzetta_it : VIDEO Milan, sale l'attesa: le ultime da Reggio Emilia - infoitsport : Sale la febbre scudetto: oltre 70mila per l’Inter a San Siro. Milan, no maxi-schermi – TS - internewsit : Sale la febbre scudetto: oltre 70mila per l'Inter a San Siro. Milan, no maxi-schermi - TS - - barbert99898840 : @MarcoKappa11Bis Assurdo non riesco neanche a distrarmi giocando con i miei due bimbi.. penso solo al Milan e mi sa… - TheWhiteLodge1 : @TheLastDuivel Anch'io, per tutto il resto zero. Puoi tirarmi un gatto nero cosparso di sale e olio mentre passo so… -