Milan | Romagnoli | “Emozione fortissima | non ci davano una lira Futuro? Ne parlerò con società”

(Di domenica 22 maggio 2022) “bellissima, una coppa che ilaspettava da 11 anni. Un’per me che ero qua da 7 anni, abbiamo sofferto e ci siamo preso una rivincita. Eravamo consapevoli di essere un gruppo fortissimo anche se nessuno ci dava una. Il derby di ritorno ci ha dato la consapevolezza di poter lottare fino alla fine”. Così AlessioTv dopo la vittoria dei rossoneri per 0-3 in casa del Sassuolo, che vale il 19esimo scudetto del Diavolo. Il difensore e capitano della banda di Pioli, ha così risposto in merito al proprio, visto il contratto in scadenza: “Io devo essere professionista sia che gioco e sia che non gioco. Quest’anno ho avuto problemi, con la pubalgia che mi dà fastidio da 6-7 mesi. Il ...

Advertising

CB_Ignoranza : Capitan Romagnoli la alza al cielo di Reggio Emilia ?? #Milan #SerieA - tvdellosport : ?? ROMAGNOLI ALZA LA COPPA Il Milan è ufficialmente Campione d’Italia. Ad alzare la coppa il capitano Alessio Romag… - fanpage : La foto che farà da copertina all'album dei ricordi della Serie A 2021-2022: Alessio Romagnoli solleva il trofeo de… - sportface2016 : #Milan, #Romagnoli: 'Emozione fortissima, non ci davano una lira. Futuro? Ne parlerò con la società' - mlknatz : RT @tvdellosport: ?? ROMAGNOLI ALZA LA COPPA Il Milan è ufficialmente Campione d’Italia. Ad alzare la coppa il capitano Alessio Romagnoli… -

...ai tempi di Carlo Ancelotti per ritrovare un legame così forte tra l'allenatore e i fan del. ... è diventato la prima alternativa dopo l'infortunio di Kjaer e le difficoltà di, ...Commenta per primo Il capitano delAlessioha parlato aTV durante la festa scudetto al Mapei Stadium. Queste le sue parole: 'Emozione bellissima, una coppa che ilaspettava da 11 anni. Un'emozione ...“Emozione bellissima, una coppa che il Milan aspettava da 11 anni. Un’emozione fortissima per me che ero qua da 7 anni, abbiamo sofferto e ci siamo preso una rivincita. Eravamo consapevoli di essere u ...La sua professionalità: “Io devo essere professionista sia che gioco e sia che non gioco “Emozione bellissima, una coppa che il Milan aspettava da 11 anni. Un’emozione fortissima per me che ero qua da ...