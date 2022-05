Milan, Pioli: “Giorno più bello della mia vita sportiva. Ibrahimovic resta? Lui…” (Di domenica 22 maggio 2022) Pioli si gode il diciannovesimo scudetto del Milan dopo lo 0-3 del Mapei Stadium. I rossoneri sono campioni d'Italia Leggi su mediagol (Di domenica 22 maggio 2022)si gode il diciannovesimo scudetto deldopo lo 0-3 del Mapei Stadium. I rossoneri sono campioni d'Italia

Advertising

Eurosport_IT : ??? IL MILAN È CAMPIONE D’ITALIA! ??? I rossoneri di Stefano Pioli spazzano via il Sassuolo (3-0) e possono festeggi… - AntoVitiello : #Pioli: 'Le tre immagini di questa stagione? La vittoria nel derby, quella contro la Lazio e i discorsi di… - EnricoLetta : Lo #scudetto più bello????. Ancora di più perché altri erano i favoriti. E perché arriva dopo un decennio di soffere… - fred57912 : RT @AntoVitiello: #Pioli: 'Le tre immagini di questa stagione? La vittoria nel derby, quella contro la Lazio e i discorsi di #Ibrahimovic e… - infoitsport : Calcio: Pioli, felice per me, tifosi e squadra. Milan merita Scudetto -