Milan, lo scudetto ritrovato regala 27 milioni ma la Premier è lontanissima (Di domenica 22 maggio 2022) La Serie A premia con 17 milioni il vincitore (più altri 10 arrivano dalla Uefa). In Inghilterra, il Manchester City incasserà in totale 67 milioni di euro. L’abisso tra i due campionati Leggi su ilsole24ore (Di domenica 22 maggio 2022) La Serie A premia con 17il vincitore (più altri 10 arrivano dalla Uefa). In Inghilterra, il Manchester City incasserà in totale 67di euro. L’abisso tra i due campionati

