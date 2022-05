Milan, lo scudetto è tuo: grande festa nello spogliatoio | VIDEO (Di domenica 22 maggio 2022) Il Milan è campione d'Italia per la 19esima volta nella sua storia! La festa nello spogliatoio dello stadio del 'Mapei Stadium' è incredibile. Le immagini della festa dei giocatori di Stefano Pioli. Leggi su pianetamilan (Di domenica 22 maggio 2022) Ilè campione d'Italia per la 19esima volta nella sua storia! Ladello stadio del 'Mapei Stadium' è incredibile. Le immagini delladei giocatori di Stefano Pioli.

Advertising

acmilan : The match report of our championship match, don't miss it ?? - gippu1 : I #Maldini sono la prima famiglia italiana a vincere uno scudetto con tre generazioni diverse #Milan - acmilan : Match facts and stats, Scudetto special ???? ?? - Leoantivil : RT @Gazzetta_it: Milan, sarà un lunedì di festa: ecco il percorso del pullman scoperto #scudetto - pasqualinipatri : Scudetto Milan, rubata la medaglia di Pioli: “Restituitemela, è l’unica che ho” -