Milan | l' arrivo del pullman al Mapei | i tifosi lo accolgono così

Advertising

AntoVitiello : L'arrivo del #Milan a Reggio Emilia accolto da centinaia di tifosi rossoneri. Domani è il grande giorno! Verso… - SimoneGambino : L’arrivo del Milan al Mapei Stadium @GoalItalia #SassuoloMilan - SimoneGambino : L’arrivo di Paolo Maldini all’hotel che ospita il Milan a Reggio Emilia @GoalItalia - raf_1908 : RT @SimoneGambino: L’arrivo del Milan al Mapei Stadium @GoalItalia #SassuoloMilan - FabioFumia1 : RT @SimoneGambino: L’arrivo del Milan al Mapei Stadium @GoalItalia #SassuoloMilan -

Tantissimi tifosi delall'esterno del Mapei Stadium di Reggio Emilia hanno voluto far sentire il loro sostegno alla squadra rossonera, che col Sassuolo si gioca lo scudetto.In casa dia pari punti, a salvarsi sarebbe il Cagliari , nettamente avvantaggiato dalla differenza reti generale. Sassuolo -: probabili formazioni. Diretta dalle 18 . Sassuolo (4 - 2 - ...Milan ma anche Juventus coinvolta dal ciclone Paris Saint-Germain ... Inoltre, a Torino stanno premendo per Paul Pogba e cresce la fiducia per il suo arrivo a parametro zero.Il racconto delle atmosfere davanti a San Siro e Casa Milan Sale la tensione, cresce l'attesa. Manca sempre meno al calcio d'inizio delle due partite decisive per la vittoria dello Scudetto, Inter-Sam ...