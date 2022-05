Milan, il pagellone scudetto: Pioli da favola (10), Leao incontenibile (9,5), saracinesca Maignan (9), che gol pesanti Giroud (8) (Di domenica 22 maggio 2022) Mike Maignan 9 Nessun problema dopo l'addio di Donnarumma. Il Milan ha trovato nel portiere francese un leader, una saracinesca. Per 15 volte ha tenuto la porta inviolata, oltre ad aver fatto ... Leggi su leggo (Di domenica 22 maggio 2022) Mike9 Nessun problema dopo l'addio di Donnarumma. Ilha trovato nel portiere francese un leader, una. Per 15 volte ha tenuto la porta inviolata, oltre ad aver fatto ...

Advertising

CalcioPillole : Il #Milan è campione d'Italia per la 19ª volta nella sua storia. Ecco il pagellone della rosa rossonera che ha conq… - Toro_News : ?? | GIOVANILI Di seguito il consueto pagellone di fine anno. Primo capitolo: i portieri #Primavera #Torino - marcomagliano22 : PAGELLONE MILAN-ATALANTA MAIGNAN 6,5: Di sicuro non è stata la partita in cui è stato più impegnato, ma la sicurez… - Inter3Tutto : Rinnovando i complimenti al Milan praticamente già campione, vi lascio al Pagellone del mio omonimo. #CagliariInter -