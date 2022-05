Milan, il film dello Scudetto parte da lontano: dall’Atalanta al Sassuolo, ecco le tappe al titolo (Di domenica 22 maggio 2022) Se di saga Scudetto si può parlare, in questo caso, più di tutti, è possibile farlo seguendo i dettami del linguaggio narrativo. C’è una ‘Origin Story’, un protagonista che piano piano lascia la scena a personaggi apparentemente secondari, c’è il momento della scelta, del bivio, che si rivela decisiva, c’è anche il rimpianto di chi se ne va e un’antagonista. Nello Scudetto del Milan tutto è nato da un 5-0 subito contro l’Atalanta, ma la storia si è sviluppata dopo l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic, prima frontman motivazionale e poi attore non protagonista di una cavalcata vincente che ha visto esaltarsi chi la scorsa stagione doveva fare di più e non l’ha fatto: Leao, Tonali, Calabria… E quel ‘tutto’ esiste perché al momento del bivio si è scelto il condottiero giusto: Pioli a Milano, Rangnick a Manchester. E la storia ... Leggi su sportface (Di domenica 22 maggio 2022) Se di sagasi può parlare, in questo caso, più di tutti, è possibile farlo seguendo i dettami del linguaggio narrativo. C’è una ‘Origin Story’, un protagonista che piano piano lascia la scena a personaggi apparentemente secondari, c’è il momento della scelta, del bivio, che si rivela decisiva, c’è anche il rimpianto di chi se ne va e un’antagonista. Nellodeltutto è nato da un 5-0 subito contro l’Atalanta, ma la storia si è sviluppata dopo l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic, prima frontman motivazionale e poi attore non protagonista di una cavalcata vincente che ha visto esaltarsi chi la scorsa stagione doveva fare di più e non l’ha fatto: Leao, Tonali, Calabria… E quel ‘tutto’ esiste perché al momento del bivio si è scelto il condottiero giusto: Pioli ao, Rangnick a Manchester. E la storia ...

