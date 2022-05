Milan | Gabbia | «C’è un obiettivo da raggiungere assolutamente oggi»

(Di domenica 22 maggio 2022): «Ultimo step, rendiamo orgogliosi i tifosi e noi stessi». Le parole del giovane difensore delMatteoha parlato aTV prima di Sassuolo-. SENSAZIONI – «Sento emozioni importanti, sento di avere la responsabilità di fare il massimo perl’dopo un anno di duro lavoro». AVVICINAMENTO – «È stata una settimana che abbiamo preparato con tranquillità, come le ultime settimane. Il mister è stato bravissimo a trasmettere le sue idee. È rimasto l’ultimo step, dobbiamo entrare in campo e fare del nostro meglio». SASSUOLO – «Il Sassuolo è sicuramente una squadra ostica, importante, con giocatori di qualità, dovremo fare una grande partita e rendere orgogliosi noi stessi e tutti i tifosi che sono venuti qua a ...

(4 - 2 - 3 - 1) : Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, Kessie, Leao; Giroud. A disposizione : Tatarusanu, Mirante,, Florenzi, Ballo - Tourè, ...Commenta per primo A poco più di un'ora dalla partita contro il Sassuolo , decisiva per lo scudetto, il difensore del, Matteo, ha parlato ai microfoni diTV: 'Sento emozioni importanti, sento di avere la responsabilità di fare il massimo per raggiungere l'obiettivo dopo un anno di duro lavoro. È ...Gabbia è stato intervistato da Milan TV nel pre-partita di Sassuolo-Milan. Il difensore rossonero si è detto emozionato per l’ultima gara ...Il difensore del Milan Matteo Gabbia ha parlato ai microfoni di Milan Tv nel pre-partita di Sassuolo-Milan. Nel pre-partita di Sassuolo-Milan, ai microfoni della Tv ufficiale del club rossonero si è p ...