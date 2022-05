Milan | Cuoghi | “Ibrahimovic? Rinnovo da gregario o dirigente” | Esclusiva

(Di domenica 22 maggio 2022) Stefano, ex calciatore rossonero, ha parlato del futuro di Zlatanda calciatore ad una sola condizione

Sassuolo-Milan, Cuoghi: "Diavolo, che gruppo! Tutti sono inquadrati" | Esclusiva L'ex centrocampista rossonero Stefano Cuoghi ha parlato della sfida del Milan contro la Fiorentina a Tuttomercatoweb: "ll ko dell'Inter col Bologna ha dato grande energia ai rossoneri, ora la ...