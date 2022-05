Milan campione d'Italia, netta vittoria a Reggio Emilia (Di domenica 22 maggio 2022) Reggio Emilia (ITALPRESS) – Il Milan di Stefano Pioli è campione d'Italia per la 19esima volta nella sua storia. Non c'è partita in un Mapei Stadium interamente rossonero e il 3-0 finale (doppio Giroud e Kessie) è forse persino generoso nei confronti del Sassuolo rispetto a quel che si è visto in campo. Il Milan chiude a 86 punti in classifica, a +2 dall'Inter (vittoria con la Sampdoria), in quello che è il suo miglior risultato nell'era dei tre a vittoria. La partenza dei rossoneri è a razzo. Sono quattro le occasioni da gol nei primi dieci minuti di gioco. Prima con Giroud (7?) che stacca di testa da calcio piazzato e costringe Consigli al primo intervento. La più clamorosa ce l'ha Leao che sfrutta un recupero alto di Tonali per calciare a botta ... Leggi su iltempo (Di domenica 22 maggio 2022)(ITALPRESS) – Ildi Stefano Pioli èd'per la 19esima volta nella sua storia. Non c'è partita in un Mapei Stadium interamente rossonero e il 3-0 finale (doppio Giroud e Kessie) è forse persino generoso nei confronti del Sassuolo rispetto a quel che si è visto in campo. Ilchiude a 86 punti in classifica, a +2 dall'Inter (con la Sampdoria), in quello che è il suo miglior risultato nell'era dei tre a. La partenza dei rossoneri è a razzo. Sono quattro le occasioni da gol nei primi dieci minuti di gioco. Prima con Giroud (7?) che stacca di testa da calcio piazzato e costringe Consigli al primo intervento. La più clamorosa ce l'ha Leao che sfrutta un recupero alto di Tonali per calciare a botta ...

