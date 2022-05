Milan Campione d’Italia | l’Inter | “Complimenti | ci vediamo l’anno prossimo”

Advertising

AntoVitiello : ??????? MILAN CAMPIONE D'ITALIA 2021-22??????? - AntoVitiello : Tutto vero! #Milan campione d'Italia ?? - GoalItalia : ?? MILAN CAMPIONE D'ITALIA ?? Lo #Scudetto resta a Milano... ma cambia sponda ???? - ilhamilahude : RT @sylla_bii: Campione d'italie ?????????????????????????? #Milan #AC Milan #SassuoloMilan #Scudetto #Calciomercato - gilnar76 : Ultimissime Juve: messaggio al Milan campione d’Italia, novità su Perisic #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… -

Ildi Stefano Pioli èd'Italia per la diciannovesima volta nella sua storia. Non c'è partita in un Mapei Stadium interamente rossonero e il 3 - 0 finale (doppio Giroud e Kessie) è forse ...d'Italia, invasione di campo al Mapei Stadium dopo la vittoria dello scudetto Fischio finale dopo due minuti di recupero eufficialmented'Italia per la 19esima volta. ...Il Milan è di nuovo campione d'Italia, una cavalcata iniziata battendo la Sampdoria alla prima giornata e chiusa col tricolore numero 19. Le rimonte, dal Verona al derby, i ...E’ grande festa in casa Milan per la vittoria dello scudetto del Milan, il 19esimo della sua storia. E’ stata una stagione veramente eccezionale per i rossoneri che si è conclusa con la vittoria contr ...