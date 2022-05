Milan campione d’Italia | la cavalcata trionfale dei rossoneri | VIDEO

Advertising

AntoVitiello : Tutto vero! #Milan campione d'Italia ?? - ADeLaurentiis : Complimenti al Milan campione e all’Inter seconda. Ma complimenti anche a noi che chiudiamo terzi con 9 punti di va… - GoalItalia : ?? MILAN CAMPIONE D'ITALIA ?? Lo #Scudetto resta a Milano... ma cambia sponda ???? - Fede_adc : RT @AntoVitiello: Domani, lunedì 23 maggio, a partire dalle ore 18 circa è previsto un saluto della squadra Campione d’Italia ai propri tif… - tiger9222 : RT @GoalItalia: ?? MILAN CAMPIONE D'ITALIA ?? Lo #Scudetto resta a Milano... ma cambia sponda ???? -

' Non mi sono mai sentito così bene - aveva detto poco prima Pioli - io mi conosco e so quanto è importante sentirmi apprezzato come mi sono sentito nell'ambiente. E questo mi ha permesso di ...d'Italia, undici anni dopo. Merito di tutta la rosa, ma soprattutto di Stefano Pioli, che si merita il voto più alto. Giocatore per giocatore, ecco il pagellone del 19° scudetto ...La famiglia Maldini scrive un altro capitolo della storia del Milan e del calcio italiano. Dopo Cesare e Paolo, anche Daniel ha conquistato il titolo di campione d’Italia. Nessuno in Italia ha fatto ...Tutte le notizie, foto e video di oggi su cronaca, politica, sport, economia, tecnologia e motori dalla Toscana e Umbria in tempo reale.