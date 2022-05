Milan campione d’Italia | invasione dei tifosi al Mapei Stadium | in ventimila entrano in campo

Advertising

AntoVitiello : ??????? MILAN CAMPIONE D'ITALIA 2021-22??????? - Eurosport_IT : ??? IL MILAN È CAMPIONE D’ITALIA! ??? I rossoneri di Stefano Pioli spazzano via il Sassuolo (3-0) e possono festeggi… - SkySport : ?? IL MILAN È CAMPIONE D'ITALIA ??? Battuto il Sassuolo 3-0 al 'Mapei Stadium' ? - kurnialexan_ : RT @AntoVitiello: ??????? MILAN CAMPIONE D'ITALIA 2021-22??????? - radriche : Campione d'Italia ?????? #Milan remporte son 19e titre de #SerieA #milanscudetto ?? ??????????????????? -

19.57d'Italia: 19° scudetto Stadio Mapei di Reggio Emilia: la festa scudetto è qui.d'Italia per la 19ma volta. Il capolavoro di Pioli diviene realtà con il netto 0 - 3 in ...Ild'Italia. La formazione di Pioli stravince 3 - 0 (doppietta di Giroud e gol di Kessie) sul campo del Sassuolo , non manca il match point all'ultima giornata al Mapei Stadium e chiude ...Il Milan è campione d'Italia, superato il Sassuolo al "Mapei Stadium". L'Inter vince con la Sampdoria ma non basta, lo scudetto è rossonero ...Il Milan è campione d’Italia. Al “Mapei Stadium” finisce 3-0 per i rossoneri che si aggiudicano lo Scudetto della stagione 2021-2022. All’Inter non basta la vittoria con la Samp per arrivare primi in ...