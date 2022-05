Michele Morrone, ritorno di fiamma con Elena D’Amario? Gli indizi (Di domenica 22 maggio 2022) Nelle ultime ore sui social si è iniziato a pensare a un possibile ritorno di fiamma tra Michele Morrone ed Elena D’Amario. A dar vita a questo rumor sarebbe stato l’attore stesso con alcuni scatti condivisi nelle storie su Instagram. Non sono inoltre mancate le segnalazioni dei due insieme, avvistati da alcuni fan del sito L'articolo Leggi su dailynews24 (Di domenica 22 maggio 2022) Nelle ultime ore sui social si è iniziato a pensare a un possibileditraed. A dar vita a questo rumor sarebbe stato l’attore stesso con alcuni scatti condivisi nelle storie su Instagram. Non sono inoltre mancate le segnalazioni dei due insieme, avvistati da alcuni fan del sito L'articolo

Advertising

TrueLoveDany : Quindi Michele Morrone è stato una settimana con quella con cui ha fatto #365days, tanto per provare a suscitare i… - Methamorphose33 : RT @p0liedrico: non Elena D'Amario che è ritornata insieme a Michele Morrone questo è davvero l'anno dei ritorni di fiamma - CrescenzoFilo : RT @p0liedrico: non Elena D'Amario che è ritornata insieme a Michele Morrone questo è davvero l'anno dei ritorni di fiamma - p0liedrico : non Elena D'Amario che è ritornata insieme a Michele Morrone questo è davvero l'anno dei ritorni di fiamma - infoitcultura : Michele Morrone ed Elena D’Amario mano nella mano, ufficiale il ritorno di fiamma con la ballerina -