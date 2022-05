Michele Morrone e Elena D’Amario ritorno di fiamma? “Avvistati mano nelle mano” (Di domenica 22 maggio 2022) Michele Morrone e Elena D’Amario ritorno di fiamma? L’attore e la ballerina sono stati Avvistati insieme mano nella mano Michele Morrone e Elena D’Amario sarebbero stati Avvistati insieme mano nella mano. Lo svela Deianira Marzano che ha pubblicato la foto sul suo account Instagram. Tra i due c’era stato in passato un flirt. Era marzo del 2019 quando Chi li aveva paparazzati insieme. Adesso a distanza di anni da quella paparazzata, si torna a parlare di loro: ritorno di fiamma? Nella foto pubblicata dall’esperta di ... Leggi su 361magazine (Di domenica 22 maggio 2022)di? L’attore e la ballerina sono statiinsiemenellasarebbero statiinsiemenella. Lo svela Deianira Marzano che ha pubblicato la foto sul suo account Instagram. Tra i due c’era stato in passato un flirt. Era marzo del 2019 quando Chi li aveva paparazzati insieme. Adesso a distanza di anni da quella paparazzata, si torna a parlare di loro:di? Nella foto pubblicata dall’esperta di ...

