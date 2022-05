“Mi ha rubato tutti i soldi!” Rita Dalla Chiesa derubata al cimitero | il racconto choc

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 22 maggio 2022)al. Brutto momento per la conduttrice e opinionista tv che ha subito uno scippo durante una visita ai defunti. A raccontarlo è la stessa donna tramite il suo profili Twitter. Niente di grave per la donna che sta bene, non le è successo niente durante il furto e forse non si è neanche accorta che le avessero sottratto denaro. Una persona senza dubbio che sapeva quello che faceva, visto che nessuno si è accorto di niente. Ma come sono andate le cose?(qui il suosull’Isola dei Famosi), racconta che durante il tragitto verso ilsi è imbattuta in un venditore ambulante di rose e ha deciso di prenderne qualcuna. Mentre ...