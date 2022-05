Messa in tv oggi domenica 22 maggio 2022: orari, canale e diretta streaming (Video) (Di domenica 22 maggio 2022) Messa in tv domenica 22 maggio 2022. domenica di Santa Rita, domenica tradizionale per i fedeli che vogliono seguire la Messa. Molti andranno fisicamente in chiesa, altri resteranno a casa, ma questo non vuol dire che si perderanno la celebrazione perché tutte saranno trasmesse anche in tv (o in streaming). Messa in tv 22 maggio 2022: dove vederla e a che ora Su Rai 1 dopo il programma A sua Immagine condotto da Lorena Bianchetti, andrà in onda alle 10.55 la Santa Messa dal Santuario Madonna delle Lacrime in Treviglio, in provincia di Bergamo. Alle 12.00, poi, ci sarà il classico appuntamento con la Recita del Regina Coeli in diretta da Piazza San Pietro. Alle 12.20, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 22 maggio 2022)in tv22di Santa Rita,tradizionale per i fedeli che vogliono seguire la. Molti andranno fisicamente in chiesa, altri resteranno a casa, ma questo non vuol dire che si perderanno la celebrazione perché tutte saranno trasmesse anche in tv (o in).in tv 22: dove vederla e a che ora Su Rai 1 dopo il programma A sua Immagine condotto da Lorena Bianchetti, andrà in onda alle 10.55 la Santadal Santuario Madonna delle Lacrime in Treviglio, in provincia di Bergamo. Alle 12.00, poi, ci sarà il classico appuntamento con la Recita del Regina Coeli inda Piazza San Pietro. Alle 12.20, ...

Advertising

CorriereCitta : #Messa in tv oggi domenica 22 maggio 2022: orari, canale e diretta streaming (Video) - annabusonero : RT @MicheleMassa20: Il prossimo che dice che la Ferrari è messa meglio di Red Bull lo meno. Oggi la pole è stata frutto delle mani, della t… - skzwrldominati0 : possibile sentirsi la terza incomoda mentre si guarda una serie ni perché kinn e porsche mi hanno messa a dura prova oggi #KinnPorscheEP7 - loveuxgoodbye : ieri sono tornata a casa alle 2.30 oggi alle 2, ieri mi sono svegliata alle 7 domani mi sveglierà presto perché dev… - Simovale6 : @XjokerX138 @Vale97T Anche Maria è stata accusata di essersi messa in mezzo e aver rovinato tutto ma questo non l'h… -