Mercedes-Benz - SL, dalle corse al jet set - FOTO GALLERY (Di domenica 22 maggio 2022) Il vero significato dell'acronimo SL è stato a lungo dibattuto: c'era chi sosteneva significasse Sport Leicht (Sport Leggera) e chi invece affermava volesse dire Super Leicht (Super Leggera). Solo uno studio approfondito del 2017 nell'archivio Mercedes ha definitivamente sancito la correttezza della dicitura Super Leicht, ma questa piccola confusione sulle sue origini non ha mai scalfito l'importanza di una sigla divenuta in breve leggendaria. Già, perché la lussuosa Mercedes SL che noi tutti oggi conosciamo non è stata concepita come un'auto stradale, ma come un progetto speciale per riportare la Mercedes ai vertici delle competizioni. La storia. Era la fine del 1950 quando prese il via il suo sviluppo, e in una Germania ancora pesantemente condizionata dall'esito della seconda guerra mondiale, un piccolo gruppo di ingegneri, guidati ...

