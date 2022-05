Mercato Juve | la posizione del club sul rinnovo di De Ligt | i dettagli

Advertising

sportmediaset : Di Maria si nasconde: 'Se firmo con la Juve? No, vedrò più avanti' #dimaria #Psg #Juve - DiMarzio : #Juve, #Allegri su stagione e mercato - sportmediaset : Juve, è Acerbi il sostituto di Chiellini: scambio con Rugani - SLN_Magazine : Mercato Juve, Pogba torna: pronto contratto di 3 anni. Leggi l'articolo cliccando qui ?? - luigitucci : RT @LeonettiFrank: Va in archivio una stagione brutta, insufficiente, deludente, con pochissimi picchi positivi e tanti momenti bui. A pres… -

Calciomercato.com

... che già nei prossimi giorni dovrebbe muovere concretamente i primi passi sule dare chiari ... ma neanche pochi: basti ricordare gli investimenti fatti dallanegli ultimi anni per dare ...E sulle voci diche lo legavano al club torinese, ha spiegato: 'Se firmerò con la Juventus No - ha risposto l'argentino sorridendo - . Sono tranquillo. Penso a me e alla mia famiglia. In ... La Juve di Allegri chiude con un'altra figuraccia: se non cambierà il gioco, il mercato servirà a poco. Fiorentina, che fortuna nel trovare Italiano Abbiamo parlato, c’è unità di intenti. Non lo so, noi sappiamo quello che dobbiamo fare – ha risposto Allegri Poche parole per analizzare la sconfitta con la Fiorentina, Allegri volta subito pagina. L ...MERCATO NAPOLI – Archiviata la stagione conclusasi al terzo ... L’ex Fiorentina rappresenta una ghiotta occasione per tante squadre, in quanto si libererà a zero dalla Juventus dal prossimo 1 Luglio.