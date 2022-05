Mbappé resta al Psg: il boato dei tifosi e le sue parole | VIDEO (Di domenica 22 maggio 2022) Mossa a sorpresa di Kylian Mbappé, che sembrava destinato al Psg. Il francese ha rinnovato ill suo contratto con il Psg fino al 2025: ecco la reazione dei tifosi al 'Parco dei Principi' e le sue parole Leggi su pianetamilan (Di domenica 22 maggio 2022) Mossa a sorpresa di Kylian, che sembrava destinato al Psg. Il francese ha rinnovato ill suo contratto con il Psg fino al 2025: ecco la reazione deial 'Parco dei Principi' e le sue

Quel secondo "ouì" di Mbappé al Psg: per l'Emiro e per un sogno annunciato ... mentre lo scenario finale si è materializzato sarebbe arrivato anche un contatto tra Mbappé e il nuovo allenatore. Il sogno, si sa, resta Zidane ma il transalpino si è preso un momento di ... Clamoroso dietro front. Niente Real, Mbappé rimane a Parigi fino al 2025. Non a Madrid, sponda Real (come sembrava ormai scritto), ma ancora a Parigi: il futuro di Kylian Mbapp resta nella capitale francese. E' stata la stessa societ transalpina a porre fine alla telenovela di mercato, ufficializzando il rinnovo del contratto (in scadenza) del proprio asso fino al 2025. ... Corriere della Sera ... mentre lo scenario finale si è materializzato sarebbe arrivato anche un contatto trae il nuovo allenatore. Il sogno, si sa,Zidane ma il transalpino si è preso un momento di ...Non a Madrid, sponda Real (come sembrava ormai scritto), ma ancora a Parigi: il futuro di Kylian Mbappnella capitale francese. E' stata la stessa societ transalpina a porre fine alla telenovela di mercato, ufficializzando il rinnovo del contratto (in scadenza) del proprio asso fino al 2025. ... Psg, Leonardo: «Neymar e Mbappé Chi vuole resta, non li imploriamo»