Mbappe' resta al Psg fino al 2025. Leonardo e Pochettino salutano (Di domenica 22 maggio 2022) Sembrava promesso sposo al Real Madrid e, invece, Kylian Mbappe' resta al Psg fino al 2025. Si chiude così la lunga telenovela sul futuro dell'attaccante francese che ha deciso di legarsi al proprio club fino al 2025 in virtù di un contratto faraonico. Destino diverso per il ds Leonardo e per il tecnico Pochettino, prossimi ai saluti. PERCHÉ MBAPPE resta AL PSG? Gli aspetti economici hanno fatto la differenza: trecento milioni al momento della firma, cinquanta milioni netti a stagione per tre anni, più un bonus fedeltà di 120 milioni e il controllo totale dei diritti di calcio. Abbastanza per respingere l'assalto del Real Madrid. Inoltre, al giocatore sarà concesso di intervenire nelle scelte di mercato e dell'allenatore da parte ...

FBiasin : Pare che #Mbappe abbia cambiato idea: niente #Real, resta al #Psg. “Sceicco, vado al #Real”. “Quanto vuoi?”. “Non… - officialmaz : #Mbappe che resta al #PSG per 300 mln subito e 100 mln l'anno per tre stagioni mi provoca un senso di nausea. Se è… - SkySport : Mbappé resta al Psg: no al Real Madrid. Le news di calciomercato #SkyCalciomercato #Calciomercato #SkySport #Mbappé… - AnissemXem : RT @DabianaV: #Mbappe resta al #PSG, c'è l'ok della #Juve. - Skysurfer72 : RT @CuoreRoberto: #Mbappé resta al Psg: 280Mln in tre anni -

Corriere dello Sport - Tutto Adesso ... domenica 22 maggio, del 'Corriere dello Sport':TUTTO ADESSO Festa Fiorentina: stende la Juve (2 - 0) e va in ConferencePazzesco PSG: Mbappé resta e ... Mbappé Psg, i segreti della permanenza del secolo di Stefano Montefiori, corrispondente da Parigi Anche Macron coinvolto. Proteste ufficiali dalla Spagna. La stella francese rinuncia al Real e resta nel club qatariota, un affare da 600 milioni in tre anni: potrà decidere tecnico e squadra, possono lasciare Leonardo e Pochettino PARIGI Pochi minuti prima del fischio d'inizio, una pedana e un ...