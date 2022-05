Mbappé, le parole dopo il rinnovo col Psg: l’ha detto sul Real! (Di domenica 22 maggio 2022) Mbappè rinnova con il Paris Saint Germain. Questa è la notizia di qualche giorno fa che ovviamente ha cambiato gli scenari del mondo del calcio. Quello che sembrava il colpo da sogno del Real Madrid si è concluso con un nulla di fatto per i Blancos. dopo la firma sono arrivate anche le prime dichiarazioni del talento francese. Durante l’intervento, a sorpresa, l’attaccante ha voluto anche parlare del Real Madrid. parole di forte simpatia verso la squadra iberica che, ovviamente, non sono passate inosservate. Mbappè-PSG Queste le sue parole, a riportarle, su Twitter il noto giornalista italiano Fabrizio Romano: “Sarò il primo tifoso del Real Madrid per la finale dell’UCL a Parigi, casa mia. Ringrazio il Real e Florentino Perez. Capisco la loro delusione”. Leggi su rompipallone (Di domenica 22 maggio 2022) Mbappè rinnova con il Paris Saint Germain. Questa è la notizia di qualche giorno fa che ovviamente ha cambiato gli scenari del mondo del calcio. Quello che sembrava il colpo da sogno del Real Madrid si è concluso con un nulla di fatto per i Blancos.la firma sono arrivate anche le prime dichiarazioni del talento francese. Durante l’intervento, a sorpresa, l’attaccante ha voluto anche parlare del Real Madrid.di forte simpatia verso la squadra iberica che, ovviamente, non sono passate inosservate. Mbappè-PSG Queste le sue, a riportarle, su Twitter il noto giornalista italiano Fabrizio Romano: “Sarò il primo tifoso del Real Madrid per la finale dell’UCL a Parigi, casa mia. Ringrazio il Real e Florentino Perez. Capisco la loro delusione”.

Advertising

DiMarzio : Futuro #Mbappé: ci siamo 'quasi'. Le parole del fenomeno del PSG - FrancescaRoma41 : Macron che passa da telefonate a Putin/Zelensky a chiamare prima l’Eurovision e poi Mbappé. Mi sempre tutto così grottesco. Non ho parole - junews24com : Evra sulla scelta del top player: «Sono davvero sorpreso» - VIDEO - - ElenabrainEm : RT @CB_Ignoranza: “Ho sempre detto che questa era casa mia, continuerò al Paris Saint-Germain per vincere altri titoli insieme”. Con queste… - pinklight22 : RT @CB_Ignoranza: “Ho sempre detto che questa era casa mia, continuerò al Paris Saint-Germain per vincere altri titoli insieme”. Con queste… -

Per il futuro ci vorrebbero scelte impopolari, col clima che c'è a Napoli la vediamo dura Ieri ci hanno colpito le parole di Spalletti in conferenza. Ci pare che abbia imparato la lezione. ... Del resto anche a Parigi raccontano che Mbappé è rimasto per patriottismo . Sono questi i motivi ... Navas sfida Donnarumma: "Sarò ancora a Parigi il prossimo anno" Navas sfida Donnarumma: "Sarò ancora a Parigi il prossimo anno". Le parole del portiere costaricano Non solo la situazione Mbappé, ma a catturare l'attenzione al PSG è la situazione tra Keylor Navas e Gianluigi Donnarumma. Il portiere azzurro dalla prossima stagione ... Ieri ci hanno colpito ledi Spalletti in conferenza. Ci pare che abbia imparato la lezione. ... Del resto anche a Parigi raccontano cheè rimasto per patriottismo . Sono questi i motivi ...Navas sfida Donnarumma: "Sarò ancora a Parigi il prossimo anno". Ledel portiere costaricano Non solo la situazione, ma a catturare l'attenzione al PSG è la situazione tra Keylor Navas e Gianluigi Donnarumma. Il portiere azzurro dalla prossima stagione ...