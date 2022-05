Max Verstappen dopo il secondo posto nelle Qualifiche | “Che peccato!”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 22 maggio 2022) Un risultato abbastanza positivo che, comunque, lascia un po’ di amaro in bocca a Maxdi Red Bull. Il campione del mondo in carica, infatti, si dovrà accontentare di partire dalla seconda piazzola della griglia di partenza nel Gran Premio di Spagna. Davanti all’olandese, infatti, scatterà la Ferrari di Charles Leclerc che, grazie ad un giro stratosferico, si è preso la pole position in quel di Montmelò. Adesso il numero uno è costretto a replicare una grande partenza nella giornata di oggi per cercare di spezzare, immediatamente, il ritmo di una Rossa di Maranello apparsa davvero in grande spolvero nella due giorni che ha preceduto la gara che partirà oggi alle ore 15:00. Le parole di Maxdi Red Bull Rammaricato sì, ma la posizione conquistata è comunque ragguardevole. Soprattuttoi piccoli problemi ...