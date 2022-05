Marotta: “Perisic non si discute, ma ci sono da valutare anche le nostre possibilità, siamo…” (Di domenica 22 maggio 2022) Marotta, prima della partita contro la Sampdoria, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN. Di seguito quanto detto dall’ a.d. nerazzurro. Tanta energie e speranza qui allo stadio. E anche un po’ il rammarico di non essere padroni del proprio destino. Lei che sensazioni ha? “Nel calcio vige il detto che può succedere tutto e il contrario di tutto. Ma noi dobbiamo pensare al nostro avversario, al nostro risultato”. Al di là di come finirà questo campionato, che mercato sarà? Dovete fare una cessione importante? “Un occhio al bilancio va dato, come per tutte le squadre. Ma anche alla competitività. Io penso che riusciremo a centrare entrambi gli obiettivi e anche l’anno prossimo saremo molto competitivi, consapevoli della maglia pesante che indossiamo. Siamo una società molto forte”. Spera in una ... Leggi su seriea24 (Di domenica 22 maggio 2022), prima della partita contro la Sampdoria, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN. Di seguito quanto detto dall’ a.d. nerazzurro. Tanta energie e speranza qui allo stadio. Eun po’ il rammarico di non essere padroni del proprio destino. Lei che sensazioni ha? “Nel calcio vige il detto che può succedere tutto e il contrario di tutto. Ma noi dobbiamo pensare al nostro avversario, al nostro risultato”. Al di là di come finirà questo campionato, che mercato sarà? Dovete fare una cessione importante? “Un occhio al bilancio va dato, come per tutte le squadre. Maalla competitività. Io penso che riusciremo a centrare entrambi gli obiettivi el’anno prossimo saremo molto competitivi, consapevoli della maglia pesante che indossiamo. Siamo una società molto forte”. Spera in una ...

