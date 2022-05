Marina di Pietrasanta (Lu): cadavere di un uomo in mare, indagini in corso (Di domenica 22 maggio 2022) Il cadavere di un uomo è stato trovato in mare davanti alla spiaggia di Focette, a Marina di Pietrasanta L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 22 maggio 2022) Ildi unè stato trovato indavanti alla spiaggia di Focette, adiL'articolo proviene da Firenze Post.

Trovato cadavere all'alba in spiaggia in Versilia Un tragico ritrovamento è avvenuto nella mattinata di oggi, domenica 22 maggio, in Versilia. Il corpo senza vita di un uomo è stato trovato in spiaggia zona Bussola a Marina di Pietrasanta. A scoprirlo sono stati la Capitaneria di Porto e la polizia di Forte dei Marmi verso l'alba, alle sei circa. Si tratta di un uomo appartenente sui 50 anni.

Marina di Pietrasanta (Lu): cadavere di un uomo in mare, indagini in corso MARINA DI PIETRASANTA (Lu) – Il cadavere di un uomo è stato trovato in mare davanti alla spiaggia di Focette, a Marina di Pietrasanta (Lucca). E' stato un uomo a passeggio con il cane a dare l'allarme ...