Maria Falcone, chi è la sorella di Giovani Falcone? Libri e vita privata dell’attivista antimafia (Di domenica 22 maggio 2022) Chi è Maria Falcone, la sorella di Giovanni Falcone e attivista antimafia ospite di Mara Venier a Domenica In nel pomeriggio di domenica 22 maggio? Maria Falcone, chi è la sorella di Giovani Falcone? Maria Falcone è nata il 30 aprile 1936 a Palermo ed è la sorella maggiore di Giovanni Falcone, il magistrato antimafia scomparso il 23 maggio 1992 in occasione della strage di Capaci organizzata da Cosa Nostra. Seconda di tre figli, dopo aver conseguito la laurea in Giurisprudenza, è stata insegnante di diritto alle scuole superiori fino ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 22 maggio 2022) Chi è, ladi Giovannie attivistaospite di Mara Venier a Domenica In nel pomeriggio di domenica 22 maggio?, chi è ladiè nata il 30 aprile 1936 a Palermo ed è lamaggiore di Giovanni, il magistratoscomparso il 23 maggio 1992 in occasione della strage di Capaci organizzata da Cosa Nostra. Seconda di tre figli, dopo aver conseguito la laurea in Giurisprudenza, è stata insegnante di diritto alle scuole superiori fino ...

