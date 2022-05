Marcia per la vita a Roma: tra le organizzazioni che hanno aderito anche legami con estrema destra, Lega e ultraconservatori russi (Di domenica 22 maggio 2022) Sono tornati in piazza ieri a Roma i gruppi antiabortisti e “pro vita”, protagonisti di una Marcia terminata davanti alla Basilica di San Giovanni in Laterano. Tra i politici che hanno partecipato ci sono Simone Pillon (Lega) e Isabella Rauti, a capo di una deLegazione di Fratelli d’Italia. Ma alla manifestazione hanno aderito anche un centinaio di associazioni, tra cui “Difendiamo i nostri figli”, le sigle del Family Day e “CitizenGo”, che ha nel suo consiglio d’amministrazione il russo Alexey Komov, Legato all’oligarca Konstantin Malofeev, sotto sanzioni dal 2014 e grande finanziatore dei movimenti ultraconservatori “Difendiamo i nostri figli” e delle sigle del Family Day. I promotori dell’iniziativa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 22 maggio 2022) Sono tornati in piazza ieri ai gruppi antiabortisti e “pro”, protagonisti di unaterminata davanti alla Basilica di San Giovanni in Laterano. Tra i politici chepartecipato ci sono Simone Pillon () e Isabella Rauti, a capo di una dezione di Fratelli d’Italia. Ma alla manifestazioneun centinaio di associazioni, tra cui “Difendiamo i nostri figli”, le sigle del Family Day e “CitizenGo”, che ha nel suo consiglio d’amministrazione il russo Alexey Komov,to all’oligarca Konstantin Malofeev, sotto sanzioni dal 2014 e grande finanziatore dei movimenti“Difendiamo i nostri figli” e delle sigle del Family Day. I promotori dell’iniziativa ...

